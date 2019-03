Hardware

FSF verleiht »Respect Your Freeodom«-Zertifikate an Peripheriegeräte von ThinkPenguin

Die Free Software Foundation (FSF) zertifiziert Hardware nach dem von ihr erstellten »Respect Your Freeodom«-Zertifikat (RYF). Jetzt erhielten sieben Geräte der Firma ThinkPenguin das Prüfsiegel der FSF.

FSF

Das »Respect Your Freedom«-Zertifizierungszeichen auf Geräten bedeutet, dass diese Produkte die Standards der FSF in Bezug auf Freiheit der Benutzer, Kontrolle über das Produkt und dem Schutz der Daten und der Privatsphäre erfüllen. In der Vergangenheit hatte die FSF unter anderem bereits ein Mainboard und eine Workstation der Vikings GmbH sowie das Minifree Libreboot X200 Tablet ausgezeichnet. Derzeit strebt das in diesem Jahr erwartete Linux-Smartphone Librem 5 der Firma Purism die Zertifizierung der FSF an.

Bei den jetzt zertifizierten sieben Peripheriegeräten der Firma ThinkPenguin handelt es sich um den The Penguin Wireless G USB Adapter, das Penguin USB Desktop Microphone for GNU / Linux, die Penguin Wireless N Dual-Band PCIe Card, die PCIe Gigabit Ethernet Card Dual Port, die PCI Gigabit Ethernet Card, den Penguin 10/100 USB Ethernet Network Adapter v1 und den Penguin 10/100 USB Ethernet Network Adapter v2.

John Sullivan, der Geschäftsführer der FSF, merkte an, er freue sich über die Neuzugänge, da für einige der Gerätekategorien bisher keine zertifizierte Option verfügbar gewesen sei. ThinkPenguin war eines der ersten Unternehmen, das bereits 2013 die ersten beiden RYF-Zertifizierungen erhielt. Donsld Robertson, der für das Prüfzeichen und für Lizenzen bei der FSF verantwortliche Manager sagte, ThinkPenguin zeichne sich seit Jahren dadurch aus, dass es den Anwendern die Werkzeuge zur Verfügung stelle, die sie benötigen, um ihre Computer unter eigener Kontrolle zu betreiben. Christopher Waid, CEO von ThinkPenguin weiß seit jeher, wie schwer es für Linux-Anwender ist, freie Hardware zu finden und freut sich, am RYF-Programm der FSF teilnehmen zu können.