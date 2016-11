Software::Distributionen::OpenSuse

Opensuse Leap 42.2 freigegeben

Das Opensuse-Projekt hat planmäßig die offizielle Version von Opensuse Leap 42.2 freigegeben. Größere Neuerungen sind unter anderem Linux 4.4, KDE Plasma 5.8, Gnome 3.20 und System-Schnappschüsse mit Snapper.

Opensuse Leap 42.2 setzt total auf Stabilität und preist sich selbst als die optimale Distribution für Entwickler, Systemadministratoren und normale Anwender an. Für Stabilität sorgt die Software-Auswahl, die, wo es möglich ist, auf stabile, langfristig gepflegte Versionen setzt. So beruht der Kernel auf der LTS-Linux-Version 4.4, KDE Plasma liegt in der langfristig gepflegten Version 5.8 bei und beruht seinerseits auf der LTS-Version Qt 5.6. Ferner stammt die gesamte Basis der Distribution von Suse Linux Enterprise. zusätzlich zu dieser Basis gibt es Software, die vom Opensuse-Projekt und der Gemeinschaft paketiert wurde. Leap 42.2 kommt mit über 1400 neuen von der Gemeinschaft erstellten Paketen und bietet damit 17% mehr Pakete an als Leap 42.1. Unter diesen findet man auch GNU Health 3.0.4 und das Sicherheits-Informationssystem Prelude.

Da Leap 42.2 jetzt auf Suse Linux Enterprise SP2 beruht, bringt es auch dessen Neuerungen wie NVDIMM, OmniPATH und das Data Plane Development Kit mit openVSwitch. Xen benötigt keinen eigenen Kernel mehr, da es im Standard-Kernel unterstützt wird. Während der Installation kann ein Server-Profil ausgewählt werden, bei dem keine grafische Oberfläche installiert wird. Neben den Virtualisierungslösungen KVM und Xen finden sich auch Docker 1.12 und LXC im Repertoire.

System-Schnappschüsse mit Snapper auf dem Dateisystem Btrfs werden jetzt standardmäßig erstellt und können bei einem Update von Leap 42.1 manuell aktiviert werden. Sie ermöglichen es, ein System auf einen früheren Stand zurückzusetzen, wenn beispielsweise eine Paketinstallation schiefgegangen ist. Das System soll nun deutlich weniger Platz verbrauchen als bisher.

Auf dem Desktop werden KDE Plasma 5.8, das eine langfristig gepflegte Version ist, und Gnome 3.20 auch andere Desktopumgebungen wie Mate Enlightenment und Xfce angeboten. Auch LxQt ist in Version 0.11 verfügbar, allerdings nicht während der Installation. Als schlanker Display-Manager steht LightDM 1.19.5 zur Verfügung. Qemu 2.6.1, VirtualBox 5.0.2 und die Client-Seite von OpenStack komplettieren das Virtualisierungs-Angebot. Für C/C++-Entwickler stehen GCC 4.8.5, 5.3.1 und 6.1.1 sowie clang 3.8.0 zur Verfügung. Zahlreiche andere Programmiersprachen sind ebenfalls verfügbar, darunter Python 2.7, Ruby 2.1 und Perl 5.18.

Das benutzerfreundliche Konfigurationsprogramm YaST wurde in vielen Punkten verbessert. Die Oberfläche wurde erneutert und soll damit besser benutzbar sein. Neue Module sind unter anderem yast2-alternatives, das die Konfiguration von alternativen Programmen übernimmt, und yast2-vpn für die Konfiguration von VPN-Gateways und Clients. Verbessert wurde yast2-auth-client für zentralisierte System-Authentifikation. Andere Verbesserungen betreffen die Verwaltung des Bootloaders, der nun Trusted Boot unterstützt. yast2-firewall unterstützt jetzt auch firewalld neben SuSEFirewall2.

Seit Leap 42.1 folgt Opensuse einem neuen Veröffentlichungszyklus, der sich an Suse Linux Enterprise orientiert. Für die Unternehmens-Distribution erscheinen einmal im Jahr Updates, die als »Service Pack« vertrieben werden. Diese Updates stellen die Grundlage von Opensuse Leap dar. Alle paar Jahre, wenn Suse Linux Enterprise in einer neuen Hauptversion erscheint, wird auch Opensuse Leap in einer neuen Hauptversion herausgegeben; Suse Linux Enterprise 13 wird also seine Entsprechung in Opensuse Leap 43.1 haben. Mit diesem Schema mildert Opensuse auch den Mangel an Entwicklern ab, da so die meiste Arbeit von Suse-Vollzeitentwicklern geleistet wird.