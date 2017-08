Software::Desktop::KDE

KDE Frameworks 5.37.0 freigegeben

Die neue Version 5.37 der KDE Frameworks bringt zahlreiche Korrekturen und verbessert somit die allgemeine Funktionalität der Umgebung. Neu sind unter anderem zahlreiche Aktualisierungen in den KtextEditor- und KWayland-Komponenten und der Icon-Sammlung »Breeze«. Zahlreiche weitere Änderungen erfuhren das Plasma-Framework und das Syntax-Highlighting.

KDE Frameworks 5.37 ist die neueste Aktualisierung der Bibliothekssammlung, die Anfang Juli 2014 in einer neuen Hauptversion veröffentlicht wurde. Die Lösung wird eigenständig entwickelt und vertrieben, sodass Anwender beispielsweise auch KDE-Anwendungen nutzen können, ohne die komplette Umgebung installieren zu müssen. Wie schon bei der alten Generation, KDE 4, wird auch Frameworks im monatlichen Rhythmus veröffentlicht, um beispielsweise Korrekturen, aber auch neue Funktionen schnell den Anwendern bereitzustellen.

Die neue Version der Bibliotheken korrigiert diverse Fehler und Ungereimtheiten und fügt den Bibliotheken kleinere neue Funktionen hinzu. Die größte Zahl an Änderungen ist laut Aussage der Ankündigung innerhalb der Syntaxhervorhebung zu verorten. Hier wurden unter anderem zahlreiche Falschdarstellungen und Fehler korrigiert und diverse Themes angepasst. Innerhalb der KtextEditor-Komponente wurden diverse Absturzursachen ausgemerzt und KWidgetsAddons sollte nicht mehr bei einer Suche abstürzen.

Diverse Korrekturen und Verbesserungen flossen auch in die KWayland-Komponente ein. Unter anderem wurde in KWayland das Trennen der Verbindungen verbessert. Das Plasma Framework sollte nicht mehr bei einer Null-Aktion abstürzen und keine Wayland-Aktionen bei einer X.org-Verbindung durchführen. Des Weiteren haben die Entwickler zahlreiche Icons in »Breeze« überarbeitet. Dazu zählen unter anderem Icons für .h- and .h++-Dateien und für den utilities-system-monitor.

Der Quellcode der KDE Frameworks 5.37 ist im Downloadportal von KDE verfügbar. Binärpakete werden sukzessive von den Distributionen ausgeliefert.