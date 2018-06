Software::Mobilgeräte

Sailfish OS 2.1 für den Gemini PDA vorgestellt

Jolla hat eine Sailfish-Community-Edition für den Gemini PDA vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit dem PDA-Hersteller Planet Computers entwickelt wurde.

Jolla

Auf dem Mobile World Congress 2018 kündigte die finnische Softwareschmiede Jolla eine Zusammenarbeit mit dem Startup Planet Computers an mit dem Ziel, Sailfish X auf deren Gemini PDA zu portieren. Jetzt wurde in einer Vorstufe die Community-Edition von Sailfish OS 2.1 für den Gemini vorgestellt . Die jetzt verfügbare Version bildet noch nicht alle Funktionen ab. So ist noch keine Funktion zur Aktualisierung der Software integriert. Zudem fehlt die Unterstützung von Android-Apps. Der Support beschränkt sich auf die Jolla-Gemeinschaft.

In einem nächsten Schritt soll im September Sailfish X als Betaversion für den Gemini verfügbar gemacht werden. Die Betaversion soll Software-Updates unterstützen und so auf die fertige Version aktualisiert werden können. Zudem besteht Zugriff auf den Jolla Store. Eine Unterstützung für Android-Apps bietet diese Beta ebenfalls nicht. Zum Jahresende soll die fertige Version von Sailfish X für den Gemini PDA erscheinen, die dann über den Jolla-Shop erworben werden kann. Die Vollversion soll alle Sailfish-Funktionalität inklusive Android-Unterstützung und vollen Jolla-Support bieten. Eine Anleitung zum Flashen des Gemini findet sich auf der Hersteller-Webseite.

Der standardmäßig mit Android ausgestattete Gemini PDA, der auf der Schwarmfinanzierungsplattform Indiegogo mit über zwei Millionen US-Dollar finanziert wurde und seit Kurzem ausgeliefert wird, will das Konzept des »Personal Digital Assistant« in das 21. Jahrhundert überführen. Er bietet WLAN und 4G und ein 6 Zoll großes Display sowie eine vollwertige Tastatur, Stereo-Lautsprecher und eine 5-MP-Kamera. Die Firma Planet Computers, die den Gemini konzipiert und umgesetzt hat, wurde von ehemaligen Mitarbeitern der Firma Psion gegründet. Der Psion 5 mit Symbian OS war einer der beliebtesten PDAs des ausgehenden 20. Jahrhunderts.