Kieler Open Source und Linux Tage im September

Die 17. Kieler Open Source und Linux Tage finden in diesem Jahr am 20. und 21. September statt. Wie immer bietet die Veranstaltung bei freiem Eintritt Workshops, Vorträge und zahlreiche andere Aktivitäten. Interessenten können noch bis Mitte Juli Vorträge und Workshops einreichen.

Die bereits zum 17. Mal stattfindenden Kieler Open Source und Linux Tage wollen erneut ein abwechslungsreiches Vortrags- und Workshop-Programm anbieten. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 20. und 21. September statt. Los geht es aber schon am 19. September mit dem »Linux Presentation Day«. Am 21. September findet zudem eine Software Freedom Day-Feier inklusive eines Software-Freedom-Frühstücks statt.

Wie schon die Jahre zuvor soll auch dieses Jahr kein thematischer Schwerpunkt in Vorträgen gesetzt werden, weswegen alle Open Source- und Linux- Themen gewünscht sind. »Wir möchten unseren Besuchern gerne ein sowohl thematisch als auch vom Schwierigkeitsgrad her breit gefächertes Angebot bieten, um auf diese Weise alle Teile der Community und auch Neueinsteiger anzusprechen und zusammenzubringen«, so die Beschreibung auf der Seite. Mögliche Themen sind unter anderem »Programmierung und Kommandozeile«, »Spiele«, »Mobile Anwendungen«, »Business-, Schul- und Büroanwendungen«, »Erfahrungsberichte und Maker-Projekte«, »Linux-Kernel, -Systeme und -Distributionen«, »weitere freie Betriebssyteme«, »Grafik- und Multimediaanwendungen«, »Künstliche Intelligenz«, »Serveranwendungen und Virtualisierung/Container« und »Datenschutz/Privatsphäre«.

An beiden Tagen haben Projekte sowie Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte in der Ausstellung zu präsentieren. Für kommerzielle Aussteller gibt es zudem verschiedene Sponsoring-Varianten mit Präsentationsmöglichkeiten auf Printmedien, der Webseite, in einem Vortrag und an einem Stand im Ausstellungsbereich. Bewerbungen für Standplätze sollten an die im Call for Papers angegebene Adresse gesandt werden. Vorschläge für Workshops und Vorträge können im Programmplaner der Kieler Open Source und Linux Tage eingetragen werden. Dort stehen zusätzliche Informationen bereit. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 21. Juli 2019. Die Auswahl der Vorträge und Stände wird danach getroffen.