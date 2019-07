Do, 25. Juli 2019, 13:02

Software::Wissenschaft

Facebook stellt AI-System für Kartierung vor

Facebook hat ein AI-System vorgestellt, das Kartografen dabei hilft, Straßen in die Karte einzutragen. Als kleine Übung haben sie das komplette bisher unkartierte Straßennetz von Thailand zu OpenStreetMap beigetragen.

Facebook RapiD in Aktion

Präzise Karten zu erstellen, wie es beispielsweise bei OpenStreetMap geschieht, ist ein zeitaufwendiger manueller Vorgang, bei dem man alle Strecken mit GPS-Trackern abfahren muss. Auch wenn Satellitenbilder zur Verfügung stehen, bleibt eine Menge Handarbeit. So gibt es immer noch viele Regionen, vor allem in weniger entwickelten Ländern, die in OpenStreetMap leer erscheinen.

Wie Entwickler bei Facebook in einem Bericht schreiben, haben sie eine neue Methode entwickelt, die dabei hilft, die weißen Flecken zu füllen. Die Methode nutzt tiefes Lernen und ein schwach überwachtes Training, um Straßenverläufe aus hochaufgelösten kommerziellen Satellitenbildern zu generieren. Nach Angaben der Entwickler setzt das Modell neue Maßstäbe bei der Genauigkeit und kann sich so gut an regionale Unterschiede anpassen, dass es weltweit einsetzbar ist.

Als kleine Übung haben die Entwickler ihre künstliche Intelligenz auf das komplette bisher unkartierte Straßennetz von Thailand losgelassen. Binnen 18 Monaten hat das Team das komplette, 300.000 Kilometer lange Straßennetz von Thailand zu OpenStreetMap beigetragen. Herkömmliche Methoden hätten ein Team von 100 Personen drei Jahre lang beschäftigt, schätzen die Entwickler.

Unterstützung für die Eingabe in OpenStreetMap lieferte eine angepasste Version des Karten-Editors ID namens RapiD. RapiD wurde im Quellcode veröffentlicht und steht unter der freien ISC-Lizenz. Doch nicht nur für OpenStreetMap ist das neue Verfahren interessant, sondern zum Beispiel auch zur Unterstützung von Katastrophenhelfern. Facebook entwickelte es in erster Linie für die eigene Nutzung mit Produkten wie Marketplace und Local. Der Artikel beschreibt das Verfahren im Detail.