Vivaldi blockiert Tracker

Die Macher des Vivaldi-Browsers unterstützen in einer neuen Vorabversion das Blockieren von Trackern als integrierte Funktion des Browsers.

Vivaldi, der proprietäre Browser des Opera-Mitbegründers Jon von Tetzchner, wird künftig Tracker direkt im Browser blockieren, ohne dass dazu eine Erweiterung nötig ist. Das geht aus der Ankündigung des aktuellen Snapshots 1838.3 hervor. Vivaldi arbeitet dabei mit der Suchmaschine DuckDuckGo zusammen, indem deren Browsererweiterung DuckDuckGo Privacy Essentials genutzt wird. Diese Liste basiert wiederum auf dem DuckDuckGo Tracker Radar , das kontinuierlich im Internet nach Trackern auf wichtigen Websites sucht.

Die Liste von DuckDuckGo soll die meisten Tracker blockieren, ohne dabei die Funktionalität von Webseiten zu beeinträchtigen. Das wird dadurch erreicht, dass Verbindungen zu Trackern vollständig unterbunden werden bevor ein Cookie gesetzt werden kann. Im jetzigen Snapshot ist die Funktion noch nicht aktiviert, da zunächst noch mehr Rückmeldungen über mögliche Ressourcenprobleme auf Webseiten ausgewertet werden sollen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Tracker-Schutz im neuen Vivaldi-Snapshot zu testen. Nach dem Aufruf einer Webseite erlaubt ein Klick in das neue Schildsymbol das Blockieren von Trackern für diese Seite. Von dort gelangt man auch gleich zur zweiten Möglichkeit, die ansonsten unter Einstellungen → Privatsphäre → Inhalte blockieren zu finden ist.

Derzeit werden standardmäßig nur Tracker auf Webseiten automatisch blockiert, die dort in einer Liste eingetragen sind. Es können in einer zweiten Liste auch URLs eingetragen werden, die nie blockiert werden sollen. Als weitere Option kann der Tracker hier für alle Webseiten eingeschaltet werden. Da es in dieser frühen Version noch keine Rückmeldungen über blockierte Tracker im Browser selbst gibt, bietet es sich an, die Wirkung der Blockaden in den Entwicklerwerkzeugen im Network-Tab zu kontrollieren. Der Snapshot steht für Linux in 32- und 64-Bit als DEB oder RPM sowie für andere Distributionen sowie für macOS und Windows bereit. Die Links befinden sich am Ende der Ankündigung.