Debian GNU/Linux 8.8 freigegeben

Debian hat seine aktuelle Veröffentlichung Debian 8 »Jessie« einer vermutlich letzten Aktualisierung auf Debian 8.8 unterzogen.

Wie Debian News berichtet, wurde am Wochenende Debian 8.8 freigegeben. Dabei wurden insgesamt über 150 Änderungen integriert, die sowohl Sicherheitslücken beheben als auch grobe Fehler beseitigen, sofern damit keine Regressionen ausgelöst werden. Zudem wurden wieder einige Pakete aus der Distribution entfernt. Die letzte Aktualisierung auf Debian 8.7 fand im Januar statt.

Seither sind 90 Debian Security Advisories (DSA) angefallen, die jetzt kumulativ ausgeliefert wurden. Außerdem wurden 68 Fehler behoben. Der Kernel wurde im Zuge dessen auf Linux 3.16.43 aktualisiert, um Anwender mit aktueller Hardware die Installation zu erleichtern. Die Nvidia-Treiber wurden auf Version 340.102 respektive 304.135 für die Legacy-Version für ältere Karten aktualisiert.

Bei den geschlossenen Sicherheitslücken, deren DSA-IDs in der Ankündigung verlinkt sind, führt Icedove die Liste mit vier geschlossenen Lücken an, gefolgt von Firefox-ESR und MariaDB mit jeweils drei Vorkommen. Je zwei Lücken wurden im Kernel sowie bei Chromium, Wordpress und LibreOffice geschlossen. Insgesamt wurden zudem sieben Pakete aus der Distribution entfernt. Darunter waren der inoffizielle Google-Drive-Client Grive, der wegen Googels häufigen Änderungen an der API kaputt ist sowie ownCloud und ownCloud-Apps, die als unwartbar ausgewiesen sind.

Anwender, die ihr System häufig aktualisieren, sollten die meisten Änderungen bereits eingespielt haben. Allen anderen Nutzern wird zur baldigen Aktualisierung über das Paketmanagement geraten. Debian GNU/Linux 8.8 steht ab sofort auf allen offiziellen Debian-Spiegelservern zum Bezug bereit. Für Neueinsteiger werden in den nächsten Tagen aktualisierte Images auf den Download-Servern zur Verfügung stehen.