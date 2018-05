Software::Browser

Firefox Klar 5.0 erschienen

Firefox Klar, Mozillas Browser mit Fokus auf den Schutz der Privatsphäre, liegt in Version 5.0 vor und verbessert die Handhabung von Cookies.

Mozilla

Ein halbes Jahr nach Version 4.0 veröffentlicht Mozilla den Nachfolger Firefox Klar 5.0 . Der Mobilbrowser, der außerhalb Deutschlands Firefox Focus heißt, bietet eine Alternative zum regulären Firefox auf mobilen Geräten für Android und iOS in Situationen, in denen der Schutz der Privatsphäre obenan steht. Besonders die Verhinderung von Aktivitätenverfolgung hat sich Mozilla mit Firefox Klar auf die Fahnen geschrieben. Dazu kommen die Blocklisten von Disconnect zum Einsatz.

Mit Version 5.0 verbessert Mozilla jetzt den Trackingschutz noch weiter und verfeinert dazu unter anderem die Handhabung von Cookies. Werden standardmäßig keine Cookies blockiert, kann der Anwender nun auswählen, ob alle Cookies geblockt werden oder nur solche von Drittanbietern. Die mit Klar 4.0 eingeführte Möglichkeit, Webseiten für später zur Autovervollständigung in der Adressleiste hinzuzufügen wurde weiter ausgebaut. Nun können geöffnete Webseiten durch einen Klick auf die Adressleiste und eine Bestätigung in die Liste aufgenommen werden.

Mozillas Produkt Managerin für mobile Browser, Barbara Bermes, sagte in einem Interview mit der Netzkultur-Webseite Netz.de, man arbeite bei Mozilla derzeit daran, die eigene GeckoView-Engine in Firefox Klar einzubinden, um später im Jahr »weitere spannende Features« - auch mit Blick auf Privatsphäre -anbieten zu können, die mit der derzeit verwendeten Standard-Android-Engine nur schwer oder gar nicht möglich sind. Sie bezeichnet Firefox Klar als »Single Purpose Browser«. Falls ein anderer Browser benötigt wird - etwa weil eine geöffnete Seite wegen rigider Einstellungen nicht wie gewünscht dargestellt wird - so bietet Klar im Hamburger-Menü an, die Seite in einem anderen installierten Browser zu öffnen, auf Wunsch auch in denen der Konkurrenz.

Die aktuelle Version Firefox Klar 5.0 kann bei Google Play für Android herunterladen werden. Im Apple Store ist Version 5.0 noch nicht verfügbar, hier wird derzeit noch der Vorgänger 4.0.2 zum Download angeboten.