Software::Distributionen::Mageia

Mageia 7 Beta 2 freigegeben

Das Entwicklerteam hinter der Distribution Mageia hat die zweite Beta für Mageia 7 freigegeben. Sie bringt neben Fehlerbereinigung und Politur viele aktualisierte Pakete.

Mageia

Die 2010 aus Mandriva hervorgegangene Distribution Mageia strebt mit Beta 2 der Veröffentlichung von Mageia 7 entgegen, die vermutlich rund zwei Jahre nach Mageia 6 erscheinen wird. Neben vielen behobenen Fehlern hebt Beta 2 den Kernel und viele Paketversionen an. Als Kernel kommt Linux 4.20 zum Einsatz, bei den Paketen wurden unter anderem Plasma 5.14.2, GNOME 3.30, Xfce 4.13.4, Firefox 64.0, Chromium 70 und LibreOffice 6.2.0 aktualisiert. Bei Mesa wird 19.9 RC verwendet, X.Org steht bei 1.20.3. RPM wurde auf 4.14.2 angehoben, DNF auf 4.0.10.

Auch die meisten Programmiersprachen wurden auf ihre neuste Version aktualisiert. Die AppStream Metadaten-Unterstützung wurde nochmals erweitert, wodurch eine deutlich verbesserte Benutzung der Softwareauswahl, sowohl in Gnome als auch in Plasma zur Verfügung steht. Besitzer von Laptops mit Optimus-Grafiklösungen werden besser unterstützt, indem nun drei Möglichkeiten zur Verwaltung der Karten zur Verfügung stehen. Neu ist dabei das noch experimentelle Werkzeug mageia-prime.

Die Ankündigung der zweiten Beta-Version deutet zudem an, dass es eine dritte Beta geben wird, die die beiden Desktops Plasma und Gnome aktualisiert und das Artwork finalisiert. Plasma soll in Mageia 7 in Version 4.15 antreten, während das Team bei Gnome auf 3.32 wartet, das am 13. März veröffentlicht werden soll. Bei den Architekturen wird Mageia 7 auch die ARM-Plattform unterstützen.

Auf der Downloadseite des Projekts stehen neben Abbildern für Netzwerk- und klassische Installation auch Live-Abbilder zum Test bereit. Die klassischen Installationsabbilder stehen in 32 und 64 Bit zur Verfügung und enthalten mehr Software als die Live-Images, bei denen lediglich Xfce in beiden Architekturen bereitsteht, während Gnome und Plasma nur mit 64 Bit angeboten werden.