Do, 28. März 2019, 11:10

Software::Entwicklung

Limbas 3.6 veröffentlicht

Die Limbas GmbH hat Version 3.6 des gleichnamigen freien Frameworks für Datenbankanwendungen veröffentlicht. Die neue Version bringt erweiterte Unterstützung für MySQL, besseren Passwortschutz, komfortableres Scrollen in Tabellen und weitere Verbesserungen.

Mit dem quelloffenen Framework Limbas lassen sich Datenbankanwendungen über einen Browser per Drag & Drop ohne Programmierkenntnisse erstellen. Über Schnittstellen werden dabei Daten aus bestehenden IT-Systemen in die Limbas-Anwendung integriert und für Portal Services und Webportale zur Verfügung gestellt. Als Datenbank-Frontend zu unter anderem MySQL, PostgreSQL, MaxDB, MS SQL und Ingres ist es insbesondere dazu geeignet, vorhandene Datenbankapplikationen abzulösen. Es liefert einen hohen Anteil an Basisfunktionalitäten wie Tabellen, Formulare und Berichte. Der Fokus von Limbas sind Unternehmenslösungen und Fachverfahren.

In der neuen Version 3.6 bringt Limbas den Anwendern hauptsächlich sechs Neuerungen. Für Tabellenfilter wurde ein neues Suchformular implementiert. Die Anwender können jetzt PDF-Berichte erstellen, wofür tcpfd benutzt wird. Bei Ansichten kann der Primärschlüssel dynamisch gewählt werden.

Die Unterstützung für MySQL wurde laut der Ankünfigung erweitert. Passwörter werden jetzt min einer Hash-Funktion besser geschützt. Ferner bieten die Entwickler eine neue Funktion Smart Table Scroll an, die das Scrollen innerhalb von Tabellen komfortabler machen soll.

Weitere Einzelheiten zu den Änderungen in Limbas 3.6 enthält die Ankündigung selbst. Der Download des unter der GPL stehenden Frameworks ist ab sofort von Sourceforge möglich. Es stehen in dieser Version auch Images für virtuelle Maschinen, Docker und den Raspberry Pi zur Verfügung. Zum Testen werden nach Anmeldung einige kostenlose Testserver zur Verfügung gestellt.