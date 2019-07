Software::Kernel

SQL Server 2017: Microsoft empfiehlt Linux

In einer Auflistung der der Unternehmensseite erklärt Microsoft die 10 Gründe, warum die eigenen Kunden den SQL Server 2017 unter Linux nutzen sollten. Einige dieser Gründe sind die Flexibilität, Kosten und Geschwindigkeit.

Microsoft liebt Linux «. Das sollte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein - zumindest von einem Marketingstandpunkt her gesehen. Nachdem das Unternehmen noch vor ein paar Jahren vor Linux, Krebsgeschwüren und Mutanten warnte und von Linux explizit abriet, scheint das Redmonder Unternehmen zunehmend von Linux und offener Software überzeugt zu sein. Die Begeisterung geht sogar so weit, dass Microsoft nun auf der eigenen Seite offen Linux empfiehlt und einen Wechsel auf das freie Betriebssystem propagiert.

In einer Auflistung der der Unternehmensseite erklärt Microsoft die 10 Gründe, warum die eigenen Kunden den SQL Server 2017 unter Linux nutzen sollten. Ob ein Wechsel von Microsoft Windows auf Linux gemeint ist, oder von einer anderen Datenbank auf SQL Server 2017 unter Linux, lässt das Unternehmen offen. Viele der Gründe lesen sich aber wie eine Empfehlung eines Weggangs von dem Redmonder Betriebssystem. »Mit SQL Server 2017 unter Linux können Sie teure Datenlösungen hinter sich lassen und sich von frustrierenden Preisplänen verabschieden«, schreibt Microsoft. »Vermeiden Sie zusätzliche Lizenz-, Schulungs- und Hardwarekosten, während Sie gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau erhalten«. Gemeint ist hier zwar wohl Oracle, aber dieselben Argumente lassen sich auch gegen Windows ins Feld führen.

Doch auch andere Empfehlungen sprechen eher für Linux. So preist Microsoft beispielsweise in einer der Empfehlung SQL Server 2017 für Linux, dass es »alle Vorteile ab Werk« anbietet. »Es ist nicht erforderlich, benutzerdefinierte Lösungen zu erstellen oder Add-Ons von Drittanbietern zu erwerben«, so Microsoft. »Mit all dem können Sie die Kosten niedrig halten und alles ist einfach«.