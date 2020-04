Software::Büro

LibreOffice stellt Hilfe-Editor vor

Das LibreOffice-Projekt hat einen neuen Hilfe-Editor entwickelt, der im Webbrowser läuft und das Schreiben von Hilfetexten zu LibreOffice wesentlich erleichtern soll.

Document Foundation LibreOffice-Hilfe-Editor

In den letzten Jahren wurde die Online-Hilfe von LibreOffice massiv umgebaut. Eine Browser-basierte Hilfe ersetzte dabei die alte Writer-Web-Lösung. Was bliebt, waren die Hilfedateien im XML-Format, geschrieben in Help XML. Mit diesen zu arbeiten, war für die freiwilligen Mitarbeiter an der Dokumentation ebenso schwierig wie für erfahrene Entwickler, was an den spezifischen Eigenheit des XML-Dialekts und der benötigten Zeit, um Hilfeseiten einigermaßen flüssig schreiben zu können, lag. Das war aus Sicht der Document Foundation eine große Hürde für alle, die gerne zu den Hilfetexten beitragen würden.

Um dieses Problem zu lösen, entwickelte das Projekt einen Online-Editor, um alle Hilfeschreiber zu unterstützen und das Bearbeiten der Texte zu beschleunigen. Der Online-Editor kann mit einem Klick die gesamte Hilfeseite so darstellen, wie sie dem Anwender präsentiert wird. Eine wichtige Verbesserung und Erleichterung der Arbeit der Hilfeschreiber ist auch, dass der erstellte Text umfassend geprüft wird, unter anderem auf die Gültigkeit des XML-Codes, der der Document Type Definition (DTD) genügen muss. Die für die Hilfeseite vergebene ID muss zudem eindeutig sein, was nun ebenfalls geprüft wird.

Der neue Hilfe-Editor ist newdesign.libreoffice.org verfügbar. Er enthält neben den bereits genannten Funktionen weitere, die das Schreiben von Hilfetexten stark vereinfachen. So kann man einen Text zunächst unformatiert eingeben und anschließend jeden Textabschnitt mit den korrekten XHP-Tags umschließen. Diese Aktion generiert außerdem automatisch eindeutige Bezeichner für die Abschnitte, was für die spätere Übersetzung von Texten wichtig ist.

Eine weitere nützliche Funktion ist die automatische Eingabeergänzung im Editor für Tags. Damit muss man für die Eingabe eines Tags nur den Anfang des Namens eingeben und der Editor macht die passenden Vorschläge für die Ergänzung. Das zugehörige abschließende Tag wird vom Editor weitgehend automatisch gesetzt. Weitere Funktionen sind, das Editorfenster mit der Taste F11 auf das gesamte Browser-Fenster zu vergrößern, und eine Such- und Ersetzungsfunktion. XHP-Dateien können auch lokal gespeichert und geöffnet werden. Der Editor beruht auf dem in JavaScript geschriebenen Editor CodeMirror, der noch viele weitere nützliche Funktionen bietet.

Ausführliche Anleitungen zum neuen Hilfe-Editor sowie ein kurzes Benutzerhandbuch findet man im Wiki der Document Foundation. Sie sind auch im Hilfemenü des Editors selbst verfügbar. In diesem Menü findet man auch ein XHP-Referenzhandbuch. Die Document Foundation erhofft sich von dem neuen Editor, dass die Gemeinschaft nun einen leichteren Zugang zum Schreiben von Hilfetexten findet und die bereits in zahlreichen Sprachen vorliegenden Hilfeseiten aktualisiert und vermehrt.