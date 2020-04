Software::Entwicklung

Python 2.7.18 beendet die Python 2-Ära

Das Python-Projekt hat zum letzten Mal eine Aktualisierung von Python 2.7 veröffentlicht. Damit endet die offizielle Unterstützung von Python 2.7, die bereits für Ende 2019 vorgesehen war, endgültig.

Python Software Foundation

Python 2.7.18 enthält gegenüber 2.7.17 lediglich eine Handvoll Korrekturen, wie man dem Versionsverwaltungsystem entnehmen kann. Es ist die letzte Aktivität, die die Python-Entwickler offiziell an dieser Version von Python vorgenommen haben. Seit Python 2.0 im Jahr 2000 erschien, war Python 2.x viele Jahre lang der Hauptzweig der Sprache mit stetigen Verbesserungen bis zu Python 2.7, das vor fast 10 Jahren erschien. Parallel war bereits Python 3 entwickelt und vor über 11 Jahren erstmals veröffentlicht worden. Der Bruch der Kompatibilität mit Python 2 war seinerzeit stark kontrovers, doch war Python 3 als Hauptvariante der Sprache vorgesehen und Python 2 wurde nach Version 2.7 nicht mehr wesentlich geändert, sondern nur noch gepflegt. Python 2.6 und frühere Versionen verschwanden schließlich von der Bildfläche, Python 2.7 aber wurde bis heute fast zehn Jahre lang gepflegt.

Trotz aller Appelle, ihren Code auf Python 3 zu portieren, geschah diese Portierung erst in den letzten Jahren verstärkt, als die Entwickler damit drohten, die Unterstützung für Python 2 einzustellen. Die Einstellung wurde schließlich endgültig auf den 31. Dezember 2019 festgelegt, mit der Option, danach noch einmal eine Version mit Korrekturen zu veröffentlichen. »Lang lebe Python 3!«, heißt es in der Ankündigung dieser letzten Version. Vielen Entwicklern dürfte das wie purer Sarkasmus erscheinen. Denn dass auch nach 11 Jahren ein großer Teil der Python-Codebasis nicht auf Python 3 umgestellt ist, hat seinen Grund: Es ist viel Arbeit und bringt einem abgeschlossenen Projekt keinerlei Vorteile. Bewährte, weitgehend von Fehlern befreite Software müsste nach einer Portierung auf Python 3 komplett neu getestet und evaluiert werden, da ziemlich sicher Fehler eingeschleppt würden. So ist es durchaus denkbar, dass die Codebasis von Python 2 immer noch größer ist als die von Python 3 - genau kann man es natürlich nicht angeben, da viel Code nicht öffentlich ist.

Offiziell fällt nun die Unterstützung von von Python 2 weg. Auch aus den Linux-Distributionen verschwindet Python 2, wenn es noch nicht geschehen ist. Debian und Ubuntu planen die Entfernung von Python 2. Bei allen Distributionen ist damit zu rechnen, dass sie in Python 2 allenfalls noch wichtige Korrekturen vornehmen, Red Hat beispielsweise plant das bis 2024. Die Nutzer von Python 2-Programmen haben entsprechend die Möglichkeit, auf eine alternative Implementierung umzusteigen, sich selbst den Python 2-Interpreter vorzuhalten, ein neues Gemeinschaftsprojekt zur Pflege des Interpreters zu gründen oder an der Pflege im offiziellen Git-Repositorium mitzuarbeiten, sofern es das Python-Projekt zulässt.