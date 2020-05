Software::Grafik

Betaversion von Krita 4.3.0

Das freie Malprogramm Krita soll in Kürze in Version 4.3.0 erscheinen. Interessenten können bereits jetzt die Betaversion testen, die zahlreiche Neuerungen sowie eine höhere Geschwindigkeit bringt.

krita.org Palettize-Filter in Krita 4.3

Krita 4.3 soll ziemlich genau ein Jahr nach Krita 4.2 erscheinen, das wäre Anfang Juni. Die neue Version wird zahlreiche Neuerungen enthalten, allein gegenüber der letzten stabilen Version 4.2.9 wurden laut den Entwicklern über 2000 Änderungen verzeichnet. Für letzte Tests vorab haben die Entwickler des freien Malprogramms jetzt eine Betaversion von Krita 4.3.0 freigegeben.

Krita 4.3 enthält die Arbeiten, die im Rahmen des Google Summer of Code 2019 durchgeführt wurden. Für Krita auf Android wurden einige Verbesserungen vorgenommen, das Programm verbleibt aber weiterhin im Beta-Kanal des Google Play Store für Chrome OS und Android-Tablets. Die Funktionalität des Rückgängigmachens wurde ebenfalls verbessert, so dass man nun auf Schnappschüsse vergangener Zustände zurücksetzen kann. Als neues Werkzeug kam eine Funktion für magnetische Auswahl hinzu.

Neu sind auch vordefinierte Pinsel mit Wasserfarbeffekten. Zu den Filtern kam ein Palettize-Filter und ein Hochpassfilter hinzu, und einige weitere Filter wurden verbessert. Kleinere Verbesserungen gab es auch bei den Ebenen, vor allem aber eine Erhöhung der Geschwindigkeit bei den Ebenenstilen. Bei RGBA-Pinseln kann man jetzt die Transparenz und die Helligkeit separat festlegen, was beeindruckende neue Effekte ermöglicht.

In Krita 4.3 kann die Zeichenfläche aus dem Hauptfenster herausgelöst werden. Das separate Fenster kann unter anderem in Umgebungen mit mehreren Monitoren nützlich sein, da damit mehr Platz zur Verfügung steht. Das Gradientenwerkzeug erhielt neue Modi: Spirale, Umgekehrte Spirale und Bilinear. Beim Füll- und Auswahlwerkzeug »Magic Wand« kann man jetzt die Ebenen wählen, auf die die Operation angewandt wird. Das Auswahlwerkzeug wurde spürbar beschleunigt und Dateien werden nach dem Speichern nochmals auf Korrektheit geprüft. Darüber hinaus gab es viele weitere Verbesserungen, von denen die wichtigsten in den Anmerkungen zur Veröffentlichung nachgelesen werden können. Krita 4.3.0 Beta ist als Quellcode, AppImage und Binärdateien für verschiedene Systeme erhältlich.